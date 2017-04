‘Chiquinho do Sofá’ é preso por furto qualificado em escritório

A Polícia Militar prendeu Francisco de Assis Aguiar e Francisco Lima dos Santos, mais conhecido “Chiquinho do Sofá”, às 10h40 deste sábado (08/04), através de uma intervenção do Serviço Reservado do 2º Batalhão de Polícia Militar, sob orientação do tenente coronel Adriano Lucena, e uma guarnição comandada pelo sargento Silveira.

Segundo a polícia, Francisco Santos, invadiu o escritório dos advogados Márcio Mourão e Boanerges Neto por volta das 22h30 de sexta-feira de onde subtraiu um aparelho televisor, um notebook e um cofre. Após uma intervenção dos policiais militares, “Chiquinho do Sofá” foi preso por furto qualificado e Francisco Aguiar por receptação. O Caso foi levado para a Central de Flagrantes. “Chiquinho do Sofá” é conhecido pela habilidade de arrombamentos de casas e pelas fugas da Central de Flagrantes.

Francisco Lima dos Santos

Francisco de Assis Aguiar

Por Daniel Santos