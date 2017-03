Centro de Especialidades Odontológicas conta com 20 dentistas

O Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) da Secretaria Municipal de Saúde passou por uma reestruturação geral e agora dispõe de 20 dentistas para atender a população parnaibana.

Conforme explica o diretor geral do CEO, Leonardo Correia, a equipe assumiu o Centro com apenas cinco dentistas e agora são disponibilizados 20 especialistas que atendem os tratamentos de periodontia, cirurgia buco-maxilo, prótese dentária (canal) e odontopediatria.

Outra novidade é o atendimento exclusivo para pacientes que necessitam de cuidados especiais, como pessoas com síndrome de down, diabéticos, hipertensos, pacientes oriundos do CAPS e CAPS AD, além de portadores do vírus HIV/Aids. De acordo com Correia, o serviço foi criado pensando na segurança e maior conforto para os pacientes.

Elizabete Vieira, que possui um pequeno comércio em sua casa, levou o filho dela de 14 anos para ser atendido e enfatizou a importância dos serviços prestados. “Nem sempre a gente consegue pagar por uma consulta e pelo tratamento de um dentista porque os preços são muito altos. Neste Centro meu filho está conseguindo tratar dos dentes dele de forma segura”, ponderou.

Cada dentista atende cerca de 20 pessoas por semana, totalizando 1.600 atendimentos por mês. A coordenadora do CEO, Priscila Alencar, adianta que no futuro será implantado o serviço de ortodontia para a implantação e manutenção de aparelho ortodôntico.

Para fazer qualquer tratamento de forma gratuita, a pessoa deve pedir um encaminhamento nos Postos de Saúde. O Centro de Especialidades Odontológicas funciona de segunda à sexta-feira, das 7:00 às 11:00 pela manhã e das 13:00 às 17:00 no período noturno. O CEO está situado na Rua Santa Cecília, 795, no bairro Boa Esperança, em frente ao portão da saída de veículos da Prefeitura.

