Central de Audiências de Custódia é inaugurada em Parnaíba

Na manhã dessa terça-feira (27), foi inaugurada a sede da Central de Audiência de Custódia de Parnaíba, ocasião em que foi assinado o primeiro termo aditivo ao convênio de cooperação técnica que entre si celebram o Tribunal de Justiça do Estado do Piauí e o município de Parnaíba.

A Central fica localizada onde funcionou o segundo distrito policial, na Cohab e deverá funcionar como forma de garantir uma rápida apresentação do preso a um juiz nos casos de prisões em flagrante. A ideia é que o acusado seja apresentado e entrevistado pelo juiz, em uma audiência em que serão ouvidas também as manifestações do Ministério Público, da Defensoria Pública ou do advogado do preso.

O prefeito Florentino Neto destacou a importância da ação deste convênio, uma vez que o município executou a reforma da estrutura de um prédio, que além de disponibilizar espaço físico adequado para o trabalho, abrigará um grupo de profissionais que contribuirão com o atendimento jurídico à população de modo geral.

O presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, o desembargador Erivan Lopes, elogiou a postura do prefeito Florentino Neto em todo o seu mandato, diante das ações junto ao TJE, e que a parceria com o município de Parnaíba é de fundamental importância para a garantia da aplicação do direito em busca da paz social.

Após a inauguração da Central de Audiência de Custódia de Parnaíba, a comitiva seguiu para visitar as obras da Cidade Judiciária Evandro Lins e Silva, que está em pleno andamento no terreno doado pela Prefeitura de Parnaíba.

Fonte: Superintendência de Comunicação