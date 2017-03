CBF divulga terceiro uniforme da Seleção Brasileira

A CBF divulgou, nesta terça-feira (28), imagens oficiais do terceiro uniforme da Seleção Brasileira. De cor verde escuro e com o escudo da CBF em dourado, a intenção da confederação é que o equipamento agrade os torcedores. Ronaldo e Ronaldinho Gaúcho estão presentes no material de divulgação.

Segundo a CBF, a camisa é focada no “resgate da alegria e confiança em campo”, na Brasileiragem, combinando duas palavras: Brasil e boleiragem, chamando a atenção a “ginga, marra e características do nosso jeito único de jogar”.

Casemiro, Coutinho, Marquinhos e Fernandinho também vestiram o novo uniforme para as fotos. A entidade também exaltou os jovens apaixonados por futebol espalhados pelo país. Outras imagens foram feitas com garotos anônimos utilizando o uniforme.

Além disso, o rapper Fábio Brazza gravou uma música especial que vai embalar um filme de 60″, para divulgar toda a campanha proposta pela CBF. A canção será lançada durante o dia, antes do confronto desta terça-feira (28), contra o Paraguai, às 21h45 (de Brasília), na Arena Corinthians, em São Paulo.

