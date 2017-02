Casal sai de festa e acaba preso por furto qualificado

A Polícia Militar prendeu o casal Antônio Gomes da Silva, 26 anos, conhecido “Tote”, e Maria do Carmo da Conceição, 29 anos, por volta da 0h deste domingo (12/02), após se envolverem em furto qualificado, em uma residência no Bairro Campo Redondo, município de Buriti dos Lopes. Uma guarnição do Grupamento da Polícia Militar (GPM), comanda pelo sargento Clistenys Meneses, recebeu a denúncia de invasão da casa e consequente furto.

Após averiguações Antônio Silva foi preso em sua casa e Maria Conceição foi encontrada na rua. O casal estava em uma festa quando decidiu em praticar o furto qualificado. Segundo informações da polícia, Maria Conceição dava cobertura enquanto Antônio Silva e comparsas praticam o furto após adentrar a casa pelo telhado. O casal foi conduzido para a Central de Flagrantes em Parnaíba. Antônio Silva, o “Trote”, tem antecedentes criminais por furto qualificado e tráfico de drogas.

Por Daniel Santos