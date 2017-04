Casal, em Hôi An

Neste retrato em preto e branco, você pode sentir o amor fluindo entre este casal de idosos. “Com 91 e 83 anos, respectivamente, este homem e esta mulher que moram em Hôi An passaram a vida inteira juntos”, diz o fotógrafo. Hôi An é uma cidade de cerca de 120 mil habitantes situada na província de Quang Nam, no Vietnã. Não menos de 844 edifícios dentro desta cidade são listados como sendo de interesse histórico e arqueológico. O símbolo do yin e yang está sempre presente por aqui, tanto nos telhados com suas telhas côncavas e convexas, quanto nas portas das casas.www.rehahnphotographer.com