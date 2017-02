Casal é flagrado furtando na casa de juiz, em Parnaíba

Um casal foi flagrado furtando por volta das 22h30 de segunda-feira (06/02) na residência do juiz de Direito Marcelo Fontenele Vieira, da Comarca de Araioses Estado do Maranhão. A casa localizada no Bairro Reis Veloso, em Parnaíba, por detrás do Parnaíba Shopping, havia sido invadida e os ladrões já tinha separado uma porta com espelho do guarda roupa.

Uma guarnição da Polícia Militar, comandada pelo Sargento Manoel Vieira, tendo como patrulheiros o sargento Alciomar e o soldado Sá Júnior, prenderam Francimar Leal Portela e Michele Batista da Silva e conduziram para a Central de Flagrantes por furto qualificado. Segundo o sargento Manoel Vieira, a dupla entrou por outra casa e depois pulou par dentro da residência do juiz.

Por Daniel Santos