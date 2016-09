Carroceiro é preso acusado de furtos em escolas de Parnaíba

O Serviço Reservado do 2º Batalhão de Polícia Militar do Piauí prendeu Antônio José Rodrigues Machado, 32 anos, foi preso por volta das 11h desta terça-feira (06/09) na comunidade Parque Estevão, no Bairro Alto Santa Maria, em Parnaíba, acusado de furto na escola Frei Anastácio, na comunidade Baixa do Aragão. A unidade escolar foi alvo de furtos por duas vezes, a última foi na quinta-feira (22/08).

Após algumas averiguações o Serviço Reservado, sob orientação do tenente coronel Adriano Lucena, chegaram até o carroceiro Antônio Machado, e através dele conseguiram recuperar seis mesas de refeitório, oito carteiras escolares, seis torneiras, entre outros. Parte dos objetos estava em posse de outras pessoas que acabaram entregando os produtos do furto.

Antônio disse que de fato furtou os objetos e assumiu a responsabilidade pelo crime. Ele alegou a falta de recursos financeiros, emprego e outras necessidades da família como fatores para delinquir. Antônio é suspeito de envolvido em furtos em outras escolas, sendo a sexta vez que comete tal delito. O caso foi levado para a Central de Flagrantes.

Por Daniel Santos