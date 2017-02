Carro bate em semáforo após sofrer colisão no cruzamento de vias

Dois veículos se envolveram em um acidente de trânsito na manhã deste sábado (11/02) no cruzamento da Avenida de Pinheiro Machado com a Rua Itaúna, Bairro Pindorama, em Parnaíba.

As informações são de que um carro Palio preto seguia pela Rua Itaúna e teria cruzado o semáforo vermelho, momento em que colidiu com uma Toyota Hilux que subiu o canteiro central, que por sua vez colidiu no semáforo. A Polícia Rodoviária Federal encontrou o carro Palio abandonado na Rua Melvin Jones, ao lado do Mercado da Caramuru.

Fotos: Pablo Portugal