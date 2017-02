Carro atropela cachorro e mata idoso após capotamento

Após matar um cachorro, um carro capotou e matou um pedestre por volta das 05h30 desta quarta-feira (08/02), na Avenida de São Sebastião, no Bairro Frei Higino, em Parnaíba. Um carro Fiat/Strada Fire Flex, modelo 2010, de cor branca, placa NIE 6938 Teresina (PI), conduzido por Haggai Alves de Sousa, 22 anos, foi o veículo envolvido no acidente.

O carro seguia pela Avenida de São Sebastião em direção ao balão do João XXIII, no sentido oeste/leste, quando o condutor tentou desviar de um cachorro, que estava com uma senhora e desvencilhou-se da mesma. O homem atropelou o cão, que morreu, mesmo jogando o carro para o canteiro central, oportunidade em que girou. O veículo ainda capotou acertando o senhor João Gomes Fontenele, de 72 anos, que estava fazendo caminhada pela avenida.

O condutor do veículo sofreu ferimentos leves; mas João ficou gravemente ferido. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) prestou socorro ao idoso que foi levado para o Hospital Estadual Dirceu Arcoverde (HEDA). No entanto, na Rua Rodrigo Coimbra, pouco antes de chegar ao hospital, João Gomes Fontenele morreu. Uma equipe do Pelotão de Policiamento de Trânsito (PPTRAN), comandada pelo cabo Alberto Silva, realizou a perícia no local. O carro ficou muito danificado e os pneus do lado esquerdo estouraram.

Por Daniel Santos