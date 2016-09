Carol Magalhães exibe cinturinha fina e é criticada

Carol Magalhães, que segue curtindo férias nas Ilhas Maldivas, voltou a impressionar com a cinturinha fina ao postar uma foto em que aparece com a parte de baixo do biquíni em seu perfil do Instagram na manhã desta sexta-feira, 9.

A barriga chapada da modelo chamou a atenção e dividiu opiniões na web. “Morta com essa cintura”, disse uma seguidora. “Eu quero igual”, comentou outra. “Sambando na cara da sociedade hein mulher”, acrescentou mais uma. Teve gente que criticou o corpo de Carol. “Parece doente. Reage”, afirmou uma mulher. “Está parecendo doente de tão magra”, alfinetou outra.

Em julho, ela postou uma foto de biquíni e, além dos elogios, recebeu inúmeras críticas a sua magreza por parte dos internautas. Incomodada, ela publicou outra foto em traje de banhou e rebateu: “Agradeço as críticas e os elogios. Mas eu amo ser magra, ok? E vocês? Gostam do que veem no espelho? Pois é, isso que importa! Quanto a minha saúde, ela está 100%! Pronta para uma meia maratona! Bora? Bom sabadão a todos”.

Fonte: Ego