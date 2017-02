Carnaval tem Centro Integrado de Segurança no litoral

Para assegurar aos visitantes do litoral à tranquilidade, a Secretaria de Segurança Pública do Estado do Piauí, implantou o Centro Integrado de Segurança, na PI-116, no Bairro Barro Preto, município de Luís Correia, em frente ao Sesc Praia. A integração dos grupos especializados da Polícia Militar do Piauí, bem como da Polícia Civil e Corpo de Bombeiros Militar para dar celeridade ao atendimento do público que vem visitar o litoral.

Logo nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira (24/02), os policiais militares iniciaram os trabalhos de fiscalização na Avenida Piauí, com a finalidade de identificar indícios de criminalidade ou outras irregularidades. O litoral do Piauí deverá receber mais de cem mil pessoas para as festas de carnaval, por isso a adoção de estratégias da Secretaria de Segurança do Piauí em aproximar os serviços à população. A logística planejada vai reduzir distâncias.

A estratégia de disponibilidade de um Centro Integrado de Segurança amplia a rede de integração em benefício da população e dos visitantes. Desta forma vem proporcionar mais eficiência no atendimento.

Por Daniel Santos