Carnaval Euphoria reúne as maiores atrações do Brasil

Nos próximos dias 25, 27 e 28 de fevereiro o Piauí recebe a 1° edição do Carnaval Euphoria, que irá reunir grandes atrações nacionais no Complexo Barramares, na praia do Coqueiro.

Trazendo uma mistura de diversos estilos musicais em uma grande festa, o Carnaval Euphoria conquistou o público desde que anunciou suas atrações que incluem nomes como O Rappa, Marília Mendonça, Aviões do Forró, Henrique e Juliano, Alok, Avinne Vinny, É o Tchan, Chicabana, Dorgival Dantas, Solteirões do Forró, Jonas Esticado, Mano Walter, Melanina Carioca, Banda DuRio, Mad Dogz, Hudson, Leo Cachorrão, Anderson Rodrigues e Filipim.

A banda O Rappa é uma das atrações que chamam a atenção. A banda brasileira com letras de forte cunho social em uma mescla de rock, reggae, rap e MPB comanda o palco no último dia de folia. Eles apresentam o novo projeto gravado ao vivo na Oficina Brennand, em Recife-PE. O repertório privilegia músicas dos álbuns “Nunca Tem Fim” e “Sete Vezes”, mas não deixa de fora os grandes sucessos da carreira.

Outra atração que tem dado o que falar é a Banda Melanina Carioca. Com mistura de ritmos e irreverência a banda carioca encanta o público durante as apresentações. Diretamente do Vidigal – Rio de Janeiro, o grupo leva aos palcos uma envolvente mistura de funk, samba, pagode, MPB e Hip-Hop.

Essa não é a primeira vez da banda em terras piauienses, eles já se apresentaram em Teresina e levaram o público ao delírio com seu sucesso autoral “Deixa se envolver”, entre outras músicas. Composta pelos atores Marcelo Mello, Roberta Rodrigues, Jonathan Haagensen, Jonathan Azevedo, Luiz Otávio, Roberta Santiago, Jefferson Brasil e o músico David dos Santos, a banda Melanina Carioca promete agitar o Carnaval Euphoria logo no primeiro dia.

Esse vai ser o melhor carnaval do Piauí! Não perca tempo e garanta logo o seu ingresso. As vendas acontecem em 4 cidades diferentes. Em Teresina, o passaporte e ingressos individuais podem ser encontrados na sede da Kalor Produções e na Canadá Veículos; em Parnaíba, no Boliche Club; em Luís Correia, no Rio Poty Hotel Praia e em São Luís na loja Visótica, no Tropical Shopping. As vendas online acontecem no site IngressoSky.

Fonte: Meio Norte