Carnaval da Tereceira Idade acontece nesta sexta no Roland

A culminância do Carnaval que está sendo promovido pela Secretaria de Assistência Social (Sedesc) e realizado nos Centro de Referência da Assistência Social (Cras), acontecerá nesta sexta-feira (24), a partir das 16h, na quadra da Escola Municipal Roland Jacob.

A secretária da Sedesc, Adalgisa Moraes Souza, disse que foi firmada uma parceria com a Superintendência de Cultura, que cedeu a Banda Municipal da Prefeitura de Parnaíba para animar as festas carnavalescas em todas as unidades operacionais da Sedesc.

“Estamos promovendo ações carnavalescas em todas as unidades operacionais da Sedesc, onde oferecemos coquetel para o nosso público, que são as pessoas atendidas pela assistência social”, disse Adalgisa.

O baile dos idosos possibilitará uma ampla integração entre todos os Cras da cidade, juntamente com suas comunidades, quando será eleito o Rei Momo e a Rainha da Terceira Idade.

“Nesse concurso serão eleitos o Rei Momo e a Rainha da Terceira Idade entre os representes já escolhidos de cada Cras. Será mais um momento de muita alegria e bem-estar para o nosso público”, finaliza Adalgisa.

