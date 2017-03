Em entrevista, Carlson Pessoa destaca avanços da gestão municipal

O vereador Carlson Pessoa foi o entrevistado desta quinta-feira (23) no Jornal da Costa Norte, ocasião em que falou sobre diversos temas relacionados ao trabalho na Câmara Municipal de Parnaíba. Logo no início, o vereador ressaltou a articulação que tem sido feita junto à Prefeitura para que o Parnahyba Sport Clube possa receber repasses do Poder Executivo.

Carlson disse ter sido procurado pela presidência do clube com o objetivo de que buscasse a liberação de recursos provenientes da Nota Fiscal Parnaibana. “Procuramos o prefeito Mão Santa para tratar do pagamento das parcelas atrasadas pela gestão anterior. Uma foi paga e a outra já está autorizada, deve ser recebida pelo Parnahyba em breve”, destaca.

O tema ‘Saúde’ também abordado, quando o vereador Carlson Pessoa fez duras críticas aos governos do PT, tanto na esfera federal quanto na estadual. “Lamentavelmente o governo sequer cumpre com os compromissos para Parnaíba, que tem sido muito massacrada pelos governos do PT”, afirmou, ao fazer referência ao envio de verbas para o SAMU.

Líder do Governo na Câmara, Carlson falou ainda sobre os primeiros meses de gestão. “A secretária Maria das Graças Nunes tem sido de uma competência tamanha, com poucos recursos. Uma prova disso foi a rápida resposta dada depois das últimas chuvas. Com toda a experiência de Mão Santa, eu tinha certeza que ele não deixaria desandar”, completa.

Sobre o que ainda precisa ser feito, o vereador lembrou também que muitos postos de saúde precisam de médicos, mas dos 12 profissionais convocados pela Prefeitura, apenas dois se apresentaram. Para tanto, segundo ele, a Secretaria de Saúde planeja realizar um mutirão de atendimentos em localidades que ainda carecem de médicos nos postos.

Por fim, Carlson Pessoa deu sua opinião sobre as articulações do bloco de oposição ao Governo do Estado dentro da cidade de Parnaíba. “Está havendo uma arregimentação das oposições, com o ex-governador Zé Filho, a deputada Juliana Moraes Sousa, o prefeito Mão Santa, até porque o governo está fragilizado porque faz uma gestão pífia”, finalizou.