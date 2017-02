Capitania fiscalizará áreas aquáticas no Carnaval de Parnaíba

Assim como as demais forças de segurança, a Capitania dos Portos do Estado do Piauí se prepara para garantir a segurança nas áreas aquáticas durante os quatro dias de folia do Carnaval 2017.

De acordo com o comandante da Capitania, o Capitão de Fragata Paulo Antônio Carlos, a Marinha vai trabalhar com todo o efetivo, com equipes espalhadas pelos pontos de maior número de embarcações. Os profissionais estarão com equipamentos medindo o teor de álcool no sangue dos condutores dos barcos e, caso alguém seja pego em flagrante, será enquadrado e poderá responder aos procedimentos legais.

Ele orientou os proprietários de embarcações e fazerem revisões nos equipamentos, verificando se está tudo dentro das normalidades, com os coletes salva-vidas, se há extintores de incêndio e se as pessoas estão devidamente habilitadas a conduzir as embarcações.

“Alertamos também para os condutores sempre manterem distância dos banhistas e não fazer a junção de condução de embarcação com bebida alcoólica. Estaremos na área coibindo esse tipo de comportamento”, garantiu.

Fonte: PMP