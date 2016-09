Candidatos a prefeito gastam mais de R$ 150 mil em Parnaíba

Dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) disponíveis no sistema DivulgacandContas relevam que os candidatos a prefeito de Parnaíba contrataram despesas no valor de R$ 150.934 para o custeio da campanha eleitoral em curso. Deste total, apenas R$ 45.381 foram efetivamente pagos aos fornecedores.

Os números acima retratam a soma do que já foi empregado pelos quatro candidatos: Deusimar Tererê (PSDB); Gerivaldo Benício (PDT); Florentino Neto (PT) e Mão Santa (SD). Individualmente, a candidatura do atual prefeito, Florentino Neto, é a que movimentou o maior volume de recursos.

Até a tarde desta sexta-feira, dia 16, a prestação de contas do candidato a reeleição mostra um total de R$ 53.750 arrecadados, com R$ 136.968 em despesas contratadas e R$ 32.820 em despesas pagas. A maioria do dinheiro arrecadado (R$ 50.000) foi doada pelo candidato a vice, Chagas Fontenele.

O candidato Mão Santa informa à Justiça Eleitoral possuir R$ 49.561 para gastar na campanha, sendo que R$ 12.561 já foram pagos a fornecedores. Gerivaldo Benício declara o recebimento de R$ 35.433, tendo gasto R$ 1.450. Tererê arrecadou R$ 16.500 sem qualquer informação de despesa declarada.