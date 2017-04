Canal Educação inicia preparatório para o Enem dia 29

As aulas preparatórias para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), por meio da plataforma Canal Educação começam no próximo sábado (29).

O Superintendente de Ensino Superior da Seduc, Ellen Gera, afirma que atualmente todos os municípios piauienses contam com escolas equipadas com o kit da plataforma, ofertando todos os conteúdos voltados ao exame.

“O nosso foco principal são os alunos do 3º ano, por isso destinamos as aulas prioritariamente a eles, mas caso a escola não complete a turma, abriremos as aulas para os estudantes do 2º ano ou mesmo para a comunidade,” explicou.

As aulas do Canal Educação serão ofertadas ao vivo, aos sábados, das 7h50 à 17h30, com intervalos e no domingo, das 7h50 às 12h, totalizando 15 horas semanais de conteúdo preparatório para o Enem. Os alunos recebem todo o material didático. Além de aulas das disciplinas cobradas no certame, os estudantes têm acesso também a vídeos motivacionais e com dicas para a prova.

“Serão seis meses de trabalho intenso da turma do Canal Educação, onde esperamos beneficiar mais de 15 mil estudantes nestas turmas de preparatório Enem em todo o interior do Estado”, concluiu Ellen Gera.

O aluno pode acessar o aplicativo do Canal Educação para rever as vídeo-aulas, responder questões e ainda enviar suas redações, as quais serão corrigidas por professores especializados e reenviadas para o estudante.

Fonte: CCOM