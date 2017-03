Campus Parnaíba tem primeira reunião de transição de gestão

Foi realizada, na terça-feira, 21, a primeira reunião com a equipe de transição formada por membros da atual e da futura gestão do Campus Parnaíba do Instituto Federal do Piauí (IFPI). A equipe foi instituída pelo diretor geral Alexandre Borges Cristóvão após solicitação do diretor geral eleito Luis Fernando Santos Souza.



Procedimento inédito nos Campi da instituição, a montagem da equipe de transição contou com o aval da Controladoria Interna do IFPI. “A importância deste momento de transição, pacífica e transparente, se efetivará por meio da troca de experiências e integração das gestões atual e futura, que oportunizará a recepção e acolhimento produtivo nos setores do Campus, propiciando integração, identidade institucional e manutenção da eficiência dos gastos públicos”, disse Luis Fernando Santos Souza.



No primeiro encontro, estiveram presentes, além de Alexandre e Luis Fernando, os professores Cícero Wilrison Alves Carneiro (atual diretor de Ensino) e Francisco de Assis dos Santos Barbosa (futuro diretor de Ensino), a assistente em administração Ariclea de Albuquerque Lima (atual chefe do Departamento de Administração e Planejamento) e o contador Gilmar de Carvalho Silva (próximo chefe do DAP).





Ao final dos trabalhos, será elaborado um relatório circunstanciado que será entregue à Controladoria Interna.

Fonte: IFPI