Campus Parnaíba oferta vagas em curso técnico de Eletrotécnica

O Campus Parnaíba do IFPI divulga edital de chamada pública para preenchimento de 7 vagas remanescentes do Classificatório 2017.1, para o curso técnico integrado ao médio de Eletrotécnica. As inscrições serão realizadas 6 a 11 de abril, no Controle Acadêmico do campus.

A seleção será feita a partir da análise do rendimento escolar dos candidatos nas disciplinas de Língua Portuguesa e de Matemática mediante análise do histórico escolar ou declaração apresentado pelo candidato.

O resultado final será divulgado até 18 de abril, e os aprovados devem efetivar matrícula nos dias 19 e 20 do mesmo mês.

Confira o edital

Fonte: IFPI