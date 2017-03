Caminhão tomba em rodovia de Parnaíba após falha mecânica

Após uma falha mecânica de um caminhão Mercedes Benz/LA 1113, modelo 1970, de cor azul, placas LGV 7238 Parnaíba (PI) fez com que o veículo tombasse no quilômetro seis da BR-343, por volta das 15hs desta terça-feira (28/03). O caminhão que transportava barro seguia no sentido Luís Correia/Parnaíba quando apresentou falha, provavelmente o pino da barra de direção soltou.

O caminhão desgovernado subiu o meio-fio, arrancou uma placa de sinalização, estourou um pneu dianteiro e tombou. Segundo o lavrador Jacinto Silva, que viu a cena, disse que o condutor sofreu ferimento no braço e bateu aca beça, mas estava consciente e foi levado para o Hospital Estadual Dirceu Arcoverde (HEDA) pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

Por Daniel Santos