Um caminhão curral transportando gado capotou por volta das 16h desta terça-feira (20) na altura da curva do corte, na BR 343, estrada que liga Parnaíba a Buriti dos Lopes.

Pelo menos 20 animais teriam morrido em conseqüência do acidente, e outros saíram feridos com as patas fraturadas, segundo informações da polícia.

O motorista do caminhão teve ferimentos leves e passa bem. O veículo seguia sentido Parnaíba a Buriti dos Lopes quando ocorreu o acidente.

