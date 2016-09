Câmara Setorial de Turismo discute propostas para o Piauí

O governador Wellington Dias se reuniu, nesta quinta-feira (8), no Salão Azul do Palácio de Karnak, com representantes da Câmara Setorial de Turismo para tratar de propostas para alavancar ainda mais o turismo no estado. Na pauta, temas como a situação do Parque Nacional Serra da Capivara e os voos regionais.

Criada no ano de 2015, a Câmara Setorial tem como finalidade articular, entre os setores público e privado, o planejamento e a implementação dos instrumentos institucionais de promoção do turismo piauiense.

O governador citou o Parque Nacional Serra da Capivara e os voos nas macrorregiões do estado. “É importante esse encontro. Vamos tratar todas as propostas com muito carinho. Estamos bem próximos de consolidar três regiões, uma já bastante avançada, que é Teresina, com o turismo de negócios, Parnaíba e São Raimundo Nonato. Para que tenhamos voos diários, é preciso avançar com relação à estrutura para que possam ser supridas as deficiências”, destaca o governador, citando a parceria do governo com a empresa Piquiatuba Transportes Aéreos.

Para o secretário de Estado do Turismo, Flávio Nogueira Júnior, é importante o envolvimento de todos os setores com o governo. “É necessário que os demais setores façam parte desse processo. Foram apresentadas propostas positivas para fomentar nosso turismo. Temos belas paisagens e diversos atrativos que podem e devem ser apresentados por todos os países”, ressalta o gestor.

As propostas apresentadas durante a reunião também envolvem um plano de marketing para atrair mais investidores. “Nós precisamos criar um projeto para que os investidores possam vir em nosso estado. O turismo possui 52 cadeias produtivas na sociedade, é uma atividade econômica que mais movimenta o estado a longo prazo”, conclui o vice-presidente da Associação Piauiense das Empresas de Eventos (Apoe), Ehrlich Cordão.

Participaram, ainda, da reunião, representantes dos órgãos estaduais e municipais, entidades e instituições como a Setur, Semdec, Prodart, UFPI, Strans, Detran, Apoe, APPM, ABIH, Abav e entre outros.

O ecoturismo e o turismo de negócios foram temas citados durante o encontro.

Fonte: CCOM