Café da manhã abre 54ª Semana da Imprensa de Parnaíba

A 54ª Semana da Imprensa de Parnaíba teve início nesta quinta-feira (01) com um café da manhã para os comunicadores da cidade, oferecido pela TV Costa Norte. Na ocasião, foi apresentada a Rainha da Imprensa 2016, Márcia Mara Gomes dos Santos.

O evento é realizado pela Associação de Comunicadores Sociais de Parnaíba – ASCPMPAR, através do presidente José Luiz de Carvalho. A abertura contou ainda com a fala dos jornalistas Pádua Marques e Renato Barcelar, no Hotel Delta, Centro de Parnaíba.

Na ocasião, o diretor-presidente da Fundação 14 de Agosto – TV Costa Norte, Ozeas Castelo Branco, que está em São Paulo participando de uma feira sobre Tecnologia Broadcast, foi representado pela jornalista Carol Porto.

O café da manhã reuniu comunicadores de diversos segmentos, em clima de confraternização. A Semana da Imprensa continua até o dia 10, com outras atividades, conforme a programação abaixo.

02 de setembro (sexta-feira)

– 17h30 – Missa Gratulatória na Igreja São Sebastião, com homenagem ao saudoso jornalista e idealizador da Semana da Imprensa, Rubem da Páscoa Freitas, a cargo do comunicador Antônio Gallas e, ao radialista Jaime Linz, falecido no ano passado, a cargo do orador B. Silva.

03 de setembro (sábado)

11h – palestra: Direito e Comunicação – Aspectos Práticos no Ofício de Informar – Palestrante: F. Carvalho, jornalista, graduado em Letras – Português, bacharel em Direito, especializado em Direito Penal e Processual Penal, aprovado na OAB/Piauí. Local: Auditório Menor da Associação Comercial de Parnaíba – ACP. Em seguida: Almoço oferecido pela Fecomércio/PIAUÍ, à frente da qual se destaca o empresário e advogado Valdeci Cavalcante. Local: Restaurante Rios, Porto das Barcas, centro.

05 de setembro (segunda-feira)

10h30 – Entrevista à Rádio Liderança FM

11h30 – Entrevista à Rádio Igaraçu de Parnaíba

18h30 – Participação da ASCOMPAR nos Festejos de Nossa Senhora da Graça – Praça da Graça.

09 de setembro (sexta-feira)

11h – entrevista à TV Delta

19h30 – Coquetel oferecido pela Federação das Indústrias do Piauí – FIEPI, à frente da qual se destaca o empresário e amigo da imprensa, Antônio José de Moraes Souza Filho. Local: sede da FIEPI na Praça da Graça esquina com a Rua Riachuelo.

10 de setembro (sábado)

7h – Visita ao túmulo do jornalista Rubem Freitas – Cemitério da Igualdade, centro de Parnaíba

8h – Visita ao túmulo do radialista Jaime Linz – Cemitério Jardim Eterno IV.

20h – Encerramento Oficial da Semana da Imprensa – 2016: Coquetel oferecido pela Prefeitura de Parnaíba (Secretaria Municipal de Comunicação). Local: Jardins da Fundação Dr. Raul Furtado Bacellar, com endereço na Rua Vera Cruz, 744, bairro São José, fone (86) 3322-2249, observando-se:

- Premiação das melhores reportagens televisivas e impressas, produzidas no ano de 2016 por comunicadores sociais de Parnaíba;

– Seresta da Imprensa;

- Coroação e enfaixamento da Rainha da Imprensa 2016;

- Outorga do Diploma Mérito Jornalístico, aos comunicadores: José Soares, Bernardo Silva, Renato Bacellar, Pádua Marques, Flávio Ayres, João Câncio Cardoso Torres, Régis Rocha, Tércio Solano, Daniel Ciarlini, Mário Pires Santana, Marçal Alves Paixão e Jornal Millenium (Diocese de Parnaíba).

- Sorteio de brindes.