Cacau Colucci dá a volta por cima após doença

Cacau Colucci, de 35 anos, já está encarando o carnaval 2017 com gostinho de vitória. Antes de vencer um câncer de tireoide em julho de 2016, a ex-BBB chegou a pensar em desistir de desfilar como musa da escola de samba paulistana Dragões da Real, posto que ocupa há seis anos.

“Estava muito preocupada com minha saúde. Foi a primeira vez que pensei em desistir, mas já estou sentindo a emoção nos ensaios e a felicidade por não ter desistido. Quando a gente fica doente pensa em tanta coisa… Carnaval, se você não fizer com amor, não dá. Tem gente que faz como marketing, mas acho que tem de fazer por amor, pelas pessoas que estão assistindo, pela escola, pela comunidade. Este ano estive menos presente na escola, mas entenderam e sempre me receberam de braços abertos”, diz ela.

Por causa da doença, Cacau engordou quatro quilos. “No carnaval do ano passado eu estava mais forte, mas este ano estou mais feminina, com o corpo mais parecido do que sempre tive. Estou mais preocupada com a saúde, mas treinando e fazendo dieta. Faço musculação e amo pedalar. Faço aulas de ginástica localizada e dança, além de atividade aeróbica para suar”, diz ela.

Apesar dos quilinhos a mais, Cacau está feliz com suas formas. “Não sou perfeita, não estou perfeita, mas estou feliz por estar bem de saúde e não vou fazer feio na avenida, não. Este carnaval vai ter um gosto a mais por ter vencido o câncer. Aliás, já tenho um gosto de vitória, se a escola ganhar então, melhor ainda. Mas não estou atrás de perfeição. Se aparecer alguma celulite em foto estarei em paz. Estou respeitando os limites do meu corpo. Já tenho 35 anos, né?”

E, por falar em corpo, Cacau – que está solteira – não teme ousar na fantasia nem mostrar demais. “Minha fantasia vai ser bem pelada, como sempre”, adianta ela.

Este ano, a Dragões vai falar sobre os 70 anos da música “Asa Branca”, do Gonzaguinha. “É um enredo forte, que mexe muito porque fala de um povo sofrido, alegre, batalhador. Vou sair representando um ser místico das lendas do Rio São Francisco e não vou ter nada de penas de faisão”, conta.

