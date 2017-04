Bui Thi Xong, em Hôi An

Este barqueiro que trabalha na indústria do turismo nem pensa em aposentadoria. “Bui Thi Xong tem 78 anos e ainda trabalha em seu barco em Hôi An, levando turistas em viagens de 30 minutos pelo rio por 1 euro “, conta o fotógrafo. No entanto, este vietnamita com olhos sorridentes ainda parece conseguir olhar para a parte cheia do copo. Situada em rotas de comércio de seda, Hôi An foi próspera no passado. Hoje, suas casas e mercados coloridos fazem parte do seu encanto.www.rehahnphotographer.com