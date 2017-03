Bruna Marquezine e Neymar curtem show em clima de romance

Sorte no jogo e no amor também! Depois de comandar a vitória do Brasil por três a zero contra o Paraguai, Neymar curtiu a madrugada desta quarta-feira, 29, em clima de romance com a namorada, a atriz Bruna Marquezine. O casal trocou carinhos durante show da dupla sertaneja Jorge e Mateus no camarote Villa Mix, na Arena Corinthians, em São Paulo.

Com o cantor Thiaguinho, Neymar e Bruna Marquezine aproveitaram para comemorar a classificação antecipada da seleção brasileira para a Copa do Mundo de 2018, na Rússia. Isso após o Peru virar para cima do Uruguai e vencer o jogo por dois a a um. Neymar chegou a subir no palco durante a apresentação da dupla Jorge e Mateus.

Fonte: Ego

Fotos: Eduardo Martins/Ag. Newx