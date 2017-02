Bruna e Neymar: site cria aposta de quanto tempo namoro dura

O namoro de Neymar e Bruna Marquezine não é só um dos assuntos mais buscados na web, como também já virou uma chance de algumas pessoas ganharem dinheiro. Um site especializado em apostas, o “Bumbet”, criou uma questionando aos seus internautas cadastrados de até quando vai durar o relacionamento do jogador com a atriz.

São quatro opções para os jogadores – que devem ser maiores de 18 anos – apostarem de quando chega ao fim o casal mais querido do momento: primeiro semestre deste ano, até o final de 2017, até o final de 2018 e em 2019 ou depois. Quanto maior o valor pago, menor a probabilidade. No caso de Bruna e Neymar terminarem até julho deste ano, por exemplo, os apostadores ganham dez vezes a mais o valor que jogaram.

“A aposta foi criada pela equipe de traders do site, que criam apostas especiais para que o ‘Bumbet’ consiga se diferenciar no mercado”, explicou a assessoria de imprensa do site.

Enquanto isso…

Se depender da paixão que têm mostrado em suas redes sociais, Neymar e Bruna vão ficar juntos por um bom tempo. Mais cedo nesta terça-feira, 21, o craque compartilhou uma foto com um presente divertido que ganhou da namorada: meias com estampa de cachorrinhos. “Thanks (obrigado), mozão”, disse ele na legenda.

Fonte: Ego