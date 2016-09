Brasil repete time pela primeira vez contra Colômbia

Fique atento para algo inédito na partida desta terça-feira entre Brasil x Colômbia, às 21h45 (horário de Brasília), na Arena da Amazônia, em Manaus.

Pela primeira vez nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018, a seleção brasileira terá a mesma escalação em duas partidas consecutivas. Não por acaso, as duas primeiras de Tite no comando, o que simboliza a busca pela criação de uma identidade nessa nova etapa.

A manutenção da formação se respalda pela estreia da semana passada, a vitória por 3 a 0 sobre o Equador, em Quito. O desempenho foi muito melhor do que jogadores e comissão técnica esperavam, e Tite quer aproveitar o momento de sintonia. Enquanto os atletas atribuem ao treinador e seus auxiliares a imposição de um estilo de jogo, eles, por sua vez, elogiam a rapidez com que o grupo assimilou as ideias.

Esses conceitos independem de escalação. O “jogo apoiado” que Tite tanto pede, baseado em triangulações, posse de bola, na compactação e participação de todos tanto na armação ofensiva quanto no sistema defensivo, serão foco com quaisquer jogadores em campo.

Mas na situação delicada que a equipe ainda vive na tabela, onde, apesar de estar a dois pontos da Argentina, que lidera a corrida pelo Mundial-2018, se encontra apenas na quinta colocação, manter os jogadores que obtiveram um êxito tão precoce ajuda a fortalecer a criação da identidade dessa nova seleção brasileira.

– A Seleção tem um grupo muito promissor, com muita fome de resultado, de recriar uma identidade que sempre teve. E todos estamos hoje muito felizes pelo grupo que temos. Há muito tempo eu não sentia essa sensação que tenho com esse novo grupo, que, apesar da idade e de ter jogadores estreantes, parece que se conhece de toda vida. Estamos lutando para ganhar uma estabilidade, uma identidade para que o torcedor possa se identificar com os jogadores que aqui estão. Esse é nosso maior objetivo – afirmou o lateral-direito Daniel Alves, capitão em Manaus.

