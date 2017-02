Brasil é maior importador e exportador do futebol

O Brasil segue com a supremacia em relação aos jogadores espalhados pelo mundo. De acordo com um estudo do Observatório CIES do Futebol, o País lidera o ranking de exportadores, com 1.784 jogadores em clubes estrangeiros. O número é praticamente o dobro da Argentina, segunda colocada com 929 atletas em outros centros.

Para chegar à conclusão, o CIES analisou o elenco de 6.135 clubes, que disputam 458 ligas em 183 países (confira o ranking abaixo).

A Europa é o principal destino dos jogadores brasileiros, com 1.137 atletas nas ligas do continente — ou 63,7% do total. Portugal, por sua vez, recebe 410 atletas, contra 82 da Itália. Outros 437 jogadores atuam no futebol asiático. O Japão, nesse caso, é a casa de 75 brasileiro, contra 59 no Kuwait.

O Brasil fica atrás da Argentina no futebol sul-americano. No total, 511 jogadores argentinos estão espalhados pelos outros países do continente. Em contrapartida, há apenas 124 brasileiros atuando como estrangeiros na América do Sul.

Fonte: Uol