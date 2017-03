Bradesco assume com Procon Municipal melhorar atendimento

Em recente fiscalização do Procon Municipal à Agência do Bradesco em Parnaíba, para tratar, dentre outras questões, do descumprimento da Lei 1.941/2003, que dispõe sobre o tempo de permanência dos clientes em filas, o gerente da agência, Raimundo Fagner Fernandes Torres, disse à equipe do Procon que já tem uma nova agência sendo finalizada, localizada na Avenida Pinheiro Machado, com previsão de funcionamento dia 17 de abril próximo, onde ficarão disponíveis aos consumidores todos os serviços.

Nessa nova agência deverão ser disponibilizados 5 novos caixas eletrônicos, sendo que a agência centro funcionará como posto de atendimento, com os mesmos serviços bancários, exceto os caixas executivos, para buscar melhorar o fluxo de atendimento e a qualidade dos serviços ao consumidor.

Com relação ao número de funcionários, a nova agência da Pinheiro Machado irá contar com 8, e a agência centro com 2, para buscar a melhoria no atendimento. O gerente do banco, sabedor das inúmeras reclamações relativas à má qualidade atual na prestação de serviços, informou que o banco tem uma ouvidoria e essas reclamações são repassadas para o gestor tentar sanar o problema.

Dentre as reclamações que chegaram ao Procon Municipal consta que funcionários do Bradesco chegaram a colocar uma tenda do lado de fora da agência, para “dar conforto” e “proteger” os clientes dos efeitos do sol causticante, já que dentro do banco já não havia espaço suficiente. “Felizmente providenciaram logo a retirada da tal tenda, que nem devia ter sido colocada”, comentou a secretária-executiva do Procon, Rosângela Mourão.

Agora, com a nova agência, a previsão é que a quantidade de funcionários aumente, sendo que o Bradesco centro vai funcionar normalmente, como posto de atendimento, “proporcionando os serviços bancários aos consumidores, exceto o atendimento dos caixas executivos, procurando melhorar o atendimento aos consumidores”.

