BPRE reforça a fiscalização nas rodovias estaduais no litoral

Além das BR’s, as rodovias estaduais devem receber um grande fluxo de veículos durante o período do Carnaval, pensando nisso, o Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual reforçou as equipes que atuam nessas rodovias.

De acordo com o subcomandante do BPRE, major Moreira Filho, a PI-116, que dá acesso às praias, é uma das maiores preocupações da polícia. A ações no litoral estão sendo coordenadas pelo coronel Ramos, comandante do batalhão.

“Desde segunda-feira, o próprio comandante da unidade está comandando a operação no litoral e o restante do nosso efetivo está sendo empregado diuturnamente, com o efetivo de Barras, em Água Branca e em Palmeirais. Esse efetivo vai fiscalizar justamente o excesso de velocidade, a embriaguez dos motoristas e as condições dos veículos”, afirmou o major Moreira Filho.

Em todos os pontos onde o BPRE estiver fiscalizando o trânsito, os policiais estarão com etilômetros para fiscalizar a condição dos motoristas.

Com informações do Meio Norte