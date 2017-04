Bonner é aconselhado por amigos a assumir relação com fisioterapeuta

William Bonner está sendo aconselhado por amigos a assumir publicamente o namoro com Natasha Dantas. O apresentador do “Jornal Nacional” e a fisioterapeuta passaram o final de semana juntos na casa do jornalista em Secretário, em Petrópolis, na Região Serrana do Rio. A profissional especialista em RPG é apontada como namorada do âncora do “JN”.

Fisioterapeuta bloqueou suas redes sociais

O ex-marido de Fátima Bernardes, de quem anunciou a separação em agosto passado após 26 anos de casamento, sofre de hérnia de disco desde 2010 e algum tempo é atendido por Natasha. A informação é da colunista Keila Jimenez, nesta terça-feira (25). Após a notícia vir à tona, a fisioterapeuta decidiu bloquear suas redes sociais. A intenção da jovem é preservar tanto a vida pessoal como a família e seus amigos. Já o jornalista não segue mais ninguém no Twitter e nem no Instagram. Nessa rede social, o apresentador excluiu as fotos nas quais aparecia com a família.

Fátima banca tratamento de amigo do filho após acidente

No início de janeiro, Vinícius se envolveu em um acidente ao voltar de viagem de Réveillon. O adolescente não estava embriagado quando colidiu seu Golf com um caminhão e outro veículo, na rodovia Amaral Peixoto (RJ 106), entre as cidades de Búzios e Cabo Frio, na Região do Lagos do Rio de Janeiro. Amigo do rapaz e de suas irmãs, Beatriz e Laura, Giuliano Castro recebeu doação de sangue da família dos jornalistas e teve o tratamento bancado em Boston (EUA) por Fátima.

Apresentadores se encontraram no sepultamento do sogro de Bonner

Meses antes, Vinícius foi internado para a retirada das amígdalas. Na época, os apresentadores evitaram se encontrar. Mas quando o pai de Bonner morreu, Fátima faltou ao “Encontro” para comparecer ao sepultamento do pediatra William Bonemer. “Pude me despedir do melhor sogro que eu poderia ter tido na minha vida. Um homem integro, honesto, que era muito carinhoso comigo e só tinha palavras de elogios”, exaltou agradecendo Cissa Guimarães, Lair Rennó e Felipe Andreoli, que lhe substituíram no matinal.

Fonte: Purepeople