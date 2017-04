Bombeiros militares fazem buscas pelo corpo do locutor Paixão

O Corpo de Bombeiros Militar em Parnaíba iniciou por volta das 14hs deste domingo (02/04) as buscas pelo corpo de Paixão Almeida, locutor da Rádio Cidade FM, que morreu afogado no por volta das 11hs30 no Rio Igaraçu, em frente ao SESC Beira Rio, Bairro Canta Galo.

Paixão estava se divertindo com amigos quando decidiu retomar o banho no rio, começou a se afogar e desapareceu nas águas. Amigos de Paixão tentaram salvá-lo, mas sem sucesso. Uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar, sob comando do major Rivelino Moura, começou as buscas pelo corpo.

Fotos: Maylon Santos

Por Daniel Santos