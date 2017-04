Bolsonaro diz que namoro com Mão Santa começa em Parnaíba

Ao chegar em Teresina, onde foi recebido por mais de mil jovens, em um verdadeiro empurra-empurra e com gritos de Bolsonaro presidente, o deputado federal Jair Bolsonaro (PSC-RJ) disse que vai convidar o prefeito de Parnaíba Mão Santa para ser candidato a vice-presidente, em sua chapa. Ele disse que admira o político piauiense e vai falar com ele nesta quinta-feira (06), em Parnaíba, quando, segundo o deputado, vai começar o namoro político dos dois.

Ele teve dificuldade de sair do aeroporto causa da multidão e do empurra-empurra. Ele foi para a área externa do estacionamento em cima de uma caminhonete, onde discursou criticando a segurança no Piauí. Ele afirmou que a segurança do Estado está igual à do Rio de Janeiro.

Bolsonaro criticou também a proposta da reforma da Previdência, apresentada pelo presidente Michel Temer. Ele falou que Temer vai ser derrotado no Congresso e ainda vai dar munição para o PT.

“Aqui no Nordeste a média da expectativa de vida é de 70 anos e você não pode aprovar uma reforma da Previdência que prevê que, para a pessoa se aposentar, é necessário 65 anos de contribuição. Isso é uma desumanidade e a grande maioria do Congresso é contra essa reforma. Isso é um crime e o governo vai ser derrotado”, declarou.

Segundo ele, os parlamentares que estão no Congresso Nacional, a maioria denunciado por corrupção, não tem moral para aprovar um reforma política. Ele disse que não se lançou como candidato a presidente da República, até porque a lei não permite, e é considerado um pré-candidato. “Tenho tido grande apoio da garotada, que usa as redes sociais e que tem a informação em tempo real e não é manipulada”.

Fonte: Meio Norte