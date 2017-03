Blitz educativa orienta população contra o mosquito da dengue

Equipes do Núcleo de Saúde da Família (Nasf 3), juntamente com o Módulo 3, foram para as ruas nas intermediações da Praça do Chico Berto, no bairro Ceará, durante uma blitz educativa e de conscientização contra o mosquito Aedes Aegypti, causador da dengue, chikungunya e zika vírus.

A campanha aconteceu na manhã desta quarta-feira (22), por determinação do prefeito Mão Santa e do secretário de Saúde Valdir Aragão, sob a direção do Posto do Módulo 3, com o apoio da coordenadora do Nasf, Francisca das Chagas Oliveira.

De 8:00 às 10:00, os profissionais da saúde fizeram a distribuição de panfletos cujo conteúdo traz orientações relativas à prevenção das doenças e como saber reconhecer os sintomas para que a pessoa possa procurar uma unidade médica o mais rápido possível.

Fonte: ASCOM PMP