BBB 17: Marcos é expulso após agressão ser confirmada

O médico Marcos foi expulso do “BBB17”. O participante foi acusado de agredir fisicamente e psicologicamente a sister Emilly como quem mantém um relacionamento dentro da casa. O anúncio foi feito pelo apresentador Tiago Leifert no programa ao vivo dessa segunda-feira (10).

Leifert abriu o programa anunciando a apuração do caso e eliminação do brother: “Como na vida, decisões forte e firmes precisam ser tomadas. Na conversa de hoje, ficaram comprovados indícios de agressão física. No ‘BBB’, agressão física é motivo para expulsão e as medidas foram tomadas. O Marcos está eliminado do ‘BBB17″.

“A gente recebeu a delegada titular da Delegacia Especial de Atendimento a Mulher que nos solicitou as imagens de discussões entre Marcos e Emilly. A delegada instaurou um inquérito para apurar uma possível agressão física. Com base nesse inquérito, tivemos uma nova conversa profunda com a Emilly, inclusive com exame médico. Desde o primeiro momento desde que tudo aconteceu, a Globo agiu firmemente, incansavelmente, a gente envolveu advogados, especialistas, psicólogos, conversamos muito para tomar a decisão correta, decisão justa”, disse Tiago.

Depois de avisar o público, o apresentador avisou os brothers. Emilly não resistiu e se emocionou. Tiago também anunciou Emilly, Ieda e Vivian como as finalistas do “BBB17″.

Minutos antes do início do programa ao vivo, o gaúcho foi ao confessionário pela segunda vez no dia. Ele já tinha sido chamado no começo da noite, mas não falou nada sobre a conversa.

Cerca de uma hora após a primeira ida do médico, foi a vez de Emilly. O áudio da casa foi cortado por poucos segundos e a sister seguiu até o cômodo privado. Depois de cinco minutos, ela deixou o local e foi até a cozinha em silêncio, na sequência ela caiu no choro e isolou na área externa da casa.

Marcos saiu atrás da gáucha e tentou conversar com ela sobre o que aconteceu no confessionário: “É alguma coisa comigo?”. A gaúcha respondeu algo semelhante ao que o brother disse para ela minutos antes: “O que acontece no confessionário, fica no confessionário”.

AGRESSÃO

Durante a madrugada deste domingo (9), Marcos perdeu o controle e tentou agredir Emilly, encurralando a sister em um canto da sala. O desentendimento aconteceu após a gáucha sair da festa com Vivian e perguntar para o brother se ele queria que ela ganhasse o reality. Marcos respondeu apenas que o público deveria decidir.

“Isso é ridículo, Marcos. Pra mim você falou várias vezes que queria que eu ganhasse e a Vivian ficasse em segundo. Mas daí na frente dela tu fala que prefere que o público decida? Na cara da Vivian você não diz, né? E eu tenho que ficar vendo você babando nessa mulher na minha frente. Transbordou o meu balde. Chega. Não quero você perto de mim”, reclamou Emilly. Marcos estava dando risada da situação, e tentou dar um abraço na sister, que recusou e se esquivou inúmeras vezes.

Marcos deu risada por alguns minutos, mas depois se descontrolou e colocou o dedo na cara de Emilly: “Espera. Então você só está comigo porque eu quero que tu ganhe? Presta atenção, Emilly, você tem que ficar comigo independente de quem eu quero que ganhe”.

Os gritos de Marcos acordaram Marinalva, que resolveu ir até a sala e intervir na discussão. “Emilly, você é uma pessoa desqualificada pra vencer esse programa mesmo. Uma pessoa mau caráter. Durante a prova de resistência você falou pra produção me eliminar sendo que eu não infringi nenhuma regra. Diante de ti todo mundo tem que calar a boca. Tu é totalmente desestruturada e não respeita ninguém”, gritou ela.

JORNAL NACIONAL

O “Jornal Nacional” desta segunda-feira (10) noticiou o comportamento agressivo de Marcos com Emilly durante os últimos dias. Com as imagens exibidas no programa, Renata Vasconcellos informou que a delegada Marcia Noeli Barreto, chefe da Divisão de Polícia de Atendimento à Mulher de Jacarepaguá, esteve na casa conversando com a sister e disse que ela pode pedir o “afastamento de Marcos se ela quiser”.

William Bonner completou: “Mais uma vez a Globo reafirma seu repudio a toda e qualquer forma de violência tendo evindenciado em todas as suas atitudes. Conforme esclarecemos no ar na edição do BBB discussões como aconteceram ontem entre Marcos e Emily na madrugada de domingo podem levar às agressões físicas, o que não é admissível nem dentro nem no programa nem fora dele”.

“Pelas regras do BBB, inclusive, agressões físicas são punidas com expulsões imediatas. Por isso, a direção do programa chamou Marcos e Emilly separadamente ao confessionário, no domingo. Marcos foi repreendido e alertado sobre seu comportamento. A Emilly foi reforçado todo apoia. Na ocasião, ela não denunciou nenhuma agressão física.”, completou o apresentador.

Diante da repercussão das atitudes de Marcos, a família dele emitiu uma nota, dizendo que o estresse seria o motivo das atitudes em relação a Emilly. “O Marcos que vocês estão assistindo não é esse ser humano agressivo”.

