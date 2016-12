Bando explode caixa eletrônico e fura pneus de carro da PM

Um grupo fortemente armado explodiu um caixa eletrônico às 04h20 desta sexta-feira (23/12) da agência do Banco do Brasil, no centro do município de Luís Correia. Os bandidos atiram contra as portas da agência usando rifles de calibre 44, invadiram e explodiram o equipamento eletrônico levando o dinheiro.

Quando os policiais da Companhia Independente de Policiamento Turístico (CIPTUR) seguiram rapidamente para o local, tiveram três pneus furados com grampos, conhecidos ‘miguelitos’, que foram dispostos na BR-343. Esta estratégia do grupo criminoso atrasou a ação policial. Imediatamente foi solicitada ajuda a Força Tática em Parnaíba.

Segundo o sargento Itapirema, as informações são de que os bandidos estavam em dois carros, um Fiesta de cor cinza escuro e um Gol de cor vermelha. Os policiais viram no arquivo de imagens que os responsáveis por terem derrubado os ‘miguelitos’ no caminho da guarnição estavam em um carro Punto de cor cinza, que inclusive foi abandonado no Bairro Cearazinho. A Polícia Militar acreditava que os bandidos iriam explodir o caixa eletrônico do Sesc Praia, mas o bando atacou foi a agência no Shopping Amarração.