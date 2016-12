Bandidos tentam arrombar Correios e fogem da polícia

Um grupo foi flagrado pela Polícia Militar tentando arrombar a agência dos Correios do município de Luís Correia, por volta das 02h desta quinta-feira (22/12) no centro da cidade. Segundo informações da Polícia Militar, cinco homens em um Ford Fiesta Hatch tentaram arrombar o prédio para posterior invasão; porém uma guarnição da Companhia Independente de Policiamento Turístico (CIPTUR) se aproximou e os bandidos desistiram da ação. Rapidamente o bando fugiu.

Os criminosos danificaram grades e câmera de segurança, quebraram vidros; mas não teve acesso as instalações internas do prédio. O mesmo grupo ainda tentou rendeu o vigia do Centro de Referencia da Assistência Social (CRAS) do município; mas não conseguiu. A intervenção criminosa levou os policiais a crer que a Polícia Militar está sendo também monitorada; mas ação ostensiva frutou o trabalho daqueles bandidos.

Por Daniel Santos