Bandido se esconde no forro e agride a PM ao ser descoberto

Uma guarnição da Companhia independente de Policiamento turístico (CIPTUR), comandada pelo subtenente Sales, tendo como patrulheiro o soldado Marcos Araújo, prendeu José Edivaldo Costa Reis, 29 anos, mais conhecido “Beiçola”, por volta das 14hs desta sexta-feira (17/02) dentro de uma casa abandona, no centro de Luís Correia.

Após receber uma denúncia, os policiais foram até o local e flagraram “Beiçola”, escondido no forro da residência. No momento da prisão resistiu e travou luta corporal com os policiais que o imobilizaram e algemaram. Segundo a polícia José Edivaldo é acusado de vários arrombamentos que vinham acontecendo na cidade. Ele foi conduzido para a delegacia de Luís Correia.

Por Daniel Santos