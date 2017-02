Bailarina do Faustão fica noiva em montanha: ‘Planejei tudo’

O parque Nacional da Tijuca, no Rio, foi cenário de uma cena digna de cinema. Após fazer a trilha e chegar ao topo da Pedra Bonita, a bailarina Karina Barros, do Balé do Faustão, pediu a namorada, Camila, em casamento. “Eu planejei tudo”, contou ela ao Gshow. “Comprei as alianças e contei apenas para um amigo, que foi com a gente e me ajudou a fazer tudo.”