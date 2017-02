Avenida São Sebastião será interditada a partir de sábado

A Guarda Civil Municipal, através de sua comandante Penélope Miranda de Brito, comunica que no período de 25 a 28 de fevereiro, a partir das 12h30, até o término das festas carnavalescas, será realizada a interdição (isolamento) da Avenida São Sebastião, nas proximidades do Clube “M Shows”, para os preparativos de Evento Oficial do Carnaval 2017, promovido pela Prefeitura Municipal de Parnaíba.

Por outro lado, a Guarda Civil de Parnaíba está divulgando a seguinte rota alternativa para os condutores que precisam se deslocar para aquelas imediações:

AVENIDA SÃO SEBASTIÃO – AVENIDA VALTER DE CARVALHO MIRANDA – RUA DOS BEM-TE-VIS – AVENIDA FRANCISCA BORGES, conforme mapa abaixo:

O Comando da Guarda Civil de Parnaíba, GCP, adotou tais ações cumprindo, rigorosamente, o determinado no § 2º do Artigo 95 do Código de Trânsito Brasileiro – CTB.

Fonte: PMP