Autismo: os desafios e a necessidade da inclusão

Mães de filhos autistas, em Parnaíba, se reúnem para a partilha de experiências com a finalidade de lidar com as dificuldades quanto aos Transtornos do Espectro Autista (TEA), um grupo de desordens complexas do desenvolvimento do cérebro, antes, durante ou logo após o nascimento. Realidade esta que exige muita renúncia das mães para auxiliar seus filhos diante das dificuldades na comunicação social, por exemplo.

Segundo a presidente da Associação das Mães e Amigos dos Autistas, a AMA, a senhora Patrícia Mota Gondim, logo nos primeiros dias de vida são perceptíveis características do autista. Apesar de limitações enfrentadas por autistas e seus familiares a presença na sociedade é uma das deliberações mais adequadas para que o convívio tenha bons resultados. As pessoas precisam entender que os autistas têm deficiências sociais e de comunicação; seus interesses são restritos, fixos e intensos e têm comportamentos repetitivos.

As mães têm ainda como desafio a promoção educacional, especialmente em conseguir vaga para o filho especial. Richardson Mateus conseguiu concluir o Ensino Médio e seu desafio agora é ingressar no Ensino Superior. Ele é um menino muito disciplinado. O autista é alguém necessitado de muita atenção, carinho e amor. Quanto aos pais surge a necessidade de mais conhecimento e abnegação.

Por Daniel Santos