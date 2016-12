ATI elabora planejamento de atuação para os anos 2017/2020

A Agência de Tecnologia da Informação do Piauí – ATI vai elaborar seu planejamento voltado para o período de 2017/2020. Com isso prioridades estratégicas serão definidas, servidores capacitados e os serviços prestados a órgãos parceiros serão avaliados como etapas desse trabalho.

O diretor de Gestão Estratégica Nataniel do Vale conta que o planejamento será realizado com ferramentas metodológicas mundiais usadas de maneira moderna. “Como benefício isso trará uma clareza das prioridades estratégicas, a otimização da alocação dos recursos disponíveis, mobilização dos empregados na busca por melhores resultados. Esses três enfoques é que nortearão o trabalho”, fala.

De acordo com Nataniel apenas a Secretaria Estadual de Fazenda já realizou esse trabalho e a Agência de Tecnologia será o segundo órgão do governo a contar com o planejamento. “Com certeza os demais órgãos vão seguir no mesmo rumo. É importante e estamos determinados a implantar esse sistema aqui na ATI, uma forma de gestão nova e com certeza vamos colher bons resultados”, diz.

A conclusão do planejamento tem prazo de três meses e pode variar para até cinco. “Porque existem variações de tempo, disponibilidade dos diretores e das vinte pessoas que vão participar desse trabalho. Com isso observaremos os problemas que a ATI possa ter para prestarmos um melhor serviço aos parceiros, vamos procurar minimizar e atacar de vez essas falhas, melhorando a qualidade do serviço e das parcerias, finaliza.

Fonte: CCOM