Astrogildo recepciona o governador Wellington Dias no litoral

Na manhã de quinta-feira (13/04) o suplente de vereador Astrogildo Fernandes (DEM) recepcionou o governador do Piauí Wellington Dias, no aeroporto, que veio visitar o litoral do Piauí, e na oportunidade ver obras que estão sendo executadas na região, além de visitar as praias.

Astrogildo esteve na companhia da vereadora Neta Castelo Branco, do ex-prefeito Florentino Neto, o deputado estadual Zé Hamilton entre outros. Suplente de vereador, Astrogildo Fernandes teve 1.126 votos no último pleito eleitoral. Quando vereador, sua atuação foi marcada por ações na saúde e em favor da zona rural de Parnaíba.