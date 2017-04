Assistente de palco defende Danilo Gentili após polêmica

Danilo Gentili dividiu opiniões de seus seguidores no último domingo (16), ao utilizar as redes sociais para fazer uma brincadeira de Páscoa com a assistente de palco do “The Noite”, SBT.

Na imagem compartilhada, o apresentador aparece entre Juliana Oliveira e um ovo de chocolate. “De um lado esse maravilhoso chocolate de primeira que comerei o dia todo durante esse domingo tão especial”, escreveu.

E acrescentou na legenda: “Do outro lado, um ovo de Páscoa escrito meu nome”.

Após as críticas recebidas, a amiga do humorista saiu em sua defesa. “E pensar que foi eu quem pediu para tirar essa foto. E nego ainda se doeu por mim”, desabafou.

“Aliás, o único erro do Danilo foi não ter me mencionado como chocolate belga – que fique de exemplo, palmitão. E para todos os outros que se ofenderam por mim, desejo aquele canavial de r***”, completou.

Fonte: Famosidades