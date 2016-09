Assaltante é preso após curtir foto de vítima no Facebook

A Polinter cumpriu um mandado de prisão preventiva contra um homem identificado como José Edvan da Silva. Ele realizou um assalto contra quatro mecânicos e foi reconhecido após curtir a foto de uma das vítimas no Facebook.

De acordo com o delegado Cadena Júnior, a polícia trabalha com os pedidos de mandado de prisão. “Desde o dia 7 de julho que estamos aqui na frente da Polinter, nós solicitamos à justiça várias prisões preventivas porque a população além de ser assaltada está reconhecendo seus algozes, então isso nos trás subsídios para pedir essas prisões. Colocamos a equipe em campo, fazemos todo o levantamento com o reconhecimento das vítimas e pedimos prisões”, declarou.

Ainda segundo ele, a prisão do acusado aconteceu nesta quinta-feira após o reconhecimento de três vítimas. “Na quinta-feira por volta das 16h começamos a fazer o levantamento desse caso dele, fomos informados que às 20h do dia 20 de julho deste ano ele praticou um assalto contra quatro mecânicos de uma oficina de uma revendedora autorizada na capital. As vítimas estavam em um momento de descontração depois do trabalho em um bar no bairro São João quando chegaram quatro indivíduos em uma motocicleta, eles desceram e realizaram um arrastão.

No momento que estavam finalizando dois motoqueiros fugiram e ficou o Edivan com um revólver calibre 38 na mão, ele pegou a chave do veículo da vitima que era um Fiat Palio de cor vermelha e fugiu nesse carro. Ele ainda teve a audácia de dizer para a vítima que só ia usar o carro para fugir e depois abandonava, mas até hoje o veículo nunca apareceu. Pedindo essa prisão ao dr. Luiz Moura nós conseguimos com o reconhecimento de três vitimas e agora vai responder na Justiça, ele nega as acusações, é direito dele, estou aqui para proteger a sociedade”, afirmou o delegado.

“Três pessoas vieram reconhecê-lo, você vê a página no Facebook dele e só tem foto de policial, de armas, coringa. E o mais inusitado é que a vítima postou que tinha sido assaltada e que tinham levado seu carro e a primeira pessoa a curtir foi justamente o Edvan. O que me deixou mais motivado a pedir a prisão desses rapaz foi justamente por deboche, o trabalhador até hoje paga as prestações desse carro e ele ainda tem a coragem de curtir a publicação”, afirmou Cadena.

Fonte: Meio Norte