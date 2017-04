Arzu, em Jaipur

Esta menina tem lindos olhos esmeraldas que, sem dúvida, atraem turistas cativados tanto por seus truques de mágica quanto por sua beleza exótica. “Arzu é uma menina de 10 anos de idade que faz truques de mágica pelas ruas de Jaipur, Rajasthan, no noroeste da Índia. Ela usa um véu para se proteger do sol, que não tem nada a ver com religião”, conta Réhahn. Em um Estado cujo nome significa país de reis, Arzu olha para nós com o olhar de uma princesa. Rajasthan é o segundo Estado da Índia mais visitado por turistas. É culturalmente rico, com tradições baseadas no modo de vida dos antigos indianos.www.rehahnphotographer.com