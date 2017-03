Arrombamentos cada vez mais frequentes preocupam comerciantes

No centro de Parnaíba alguns proprietários de estabelecimentos comerciais estão frustrados pelos constantes arrombamentos e furtos, que resultam em muitos prejuízos. O comerciante Evandro Gomes informou que também já teve muitas perdas e que três vezes seu estabelecimento foi invadindo e objetos caros foram furtados. Disse que procurou as autoridades policiais que transferiam a responsabilidade de uns para com os outros. O comércio foi invadido pelo basculante e depois pelo teto que teve danos.

A senhora Maria Celeste disse que seu restaurante foi invadido dez vezes. Afirmou que teve um prejuízo de R$ 5 mil e que se sente injustiçada. Falou anda que teve um filho assassinado pela violência ao ser assaltado. Tão logo após o expediente do horário comercial, o centro de Parnaíba fica abandonado, praticamente sem movimentação, neste momento há mais facilidade para ação de criminosos, especialmente no final de semana pelo longo período de tempo que fica fechado.

Por Daniel Santos