Após forte chuva, BR-343 fica interditada na saída para o Litoral

Devido a forte chuva que caiu na madrugada desta sexta-feira (10), a rodovia BR-343 teve que ser interditada após romper um trecho por causa das chuvas, na Ladeira do Uruguai, na saída de Teresina. A rodovia é a via de acesso para o litoral do Piauí.

Muitos motoristas que trafegam pela rodovia nesta manhã, se depararam com um grande congestionamento após alagamento causado pelas águas da chuva.

Os condutores devem procurar rotas alternativas. Quem chega a Teresina deve usar como a PI-113, estrada que leva ao município de José de Freitas, já para quem deixa a capital piauiense deve procurar os bairros Renascença e Dirceu Arcoverde, na zona Sudeste. O acesso pela BR-343 será possível através da rotatória da estrada da Usina Santana.

De acordo com o inspetor da Polícia Rodoviária Federal, Jonas Mata, em entrevista ao meionorte.com, a situação está sendo controlada. “Uma forte chuva que caiu na cidade interditou a BR por conta de um alagamento. Existem equipes da PRF no local tentando controlar o trânsito, que está parado e somente caminhões e ônibus estão passando. Os policiais estão orientando para fazer um desvio pela rotatória da Usina Santana ou na avenida Mirtes Leão”, declarou.

Fonte: Meio Norte